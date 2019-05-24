Венгер: я обязательно вернусь в футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, вернётся ли он к работе.

«Я обязательно вернусь в футбол. В какой должности, пока не знаю, в качестве тренера или нет. Аппетит, желание всё ещё есть. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это единственное, что у меня есть, об этом немного знаю.

Я пришёл к выводу, что хочу поделиться тем, что узнал за свою жизнь. Она полезна только в том случае, если на её определённом этапе вы делитесь своими знаниями. Каким образом это будет происходить, победа в матчах или нечто другое, это я должен решить. Решение будет принято очень быстро», — цитирует французского специалиста The Guardian.

Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.