Венгер: я обязательно вернусь в футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, вернётся ли он к работе.
«Я обязательно вернусь в футбол. В какой должности, пока не знаю, в качестве тренера или нет. Аппетит, желание всё ещё есть. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это единственное, что у меня есть, об этом немного знаю.
Я пришёл к выводу, что хочу поделиться тем, что узнал за свою жизнь. Она полезна только в том случае, если на её определённом этапе вы делитесь своими знаниями. Каким образом это будет происходить, победа в матчах или нечто другое, это я должен решить. Решение будет принято очень быстро», — цитирует французского специалиста The Guardian.
Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.
- 24 мая 2019
-
07:14
-
07:00
-
06:43
-
06:31
-
05:56
-
05:31
-
05:11
-
04:54
-
04:31
-
04:22
-
04:00
-
03:16
-
02:40
-
02:23
-
02:07
-
02:02
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:40
-
00:38
-
00:23
- 23 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:03
-
22:55
-
22:46
-
22:34
-
22:21
-
22:03
-
22:00
-
21:43