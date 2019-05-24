«Боруссия» Д может приобрести Манджукича

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Bild. По информации издания, на его кандидатуре настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. Отмечается, что главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гётце.
Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в чемпионате Италии, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
В составе туринского клуба хорватский форвард четыре раза становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок страны. Манджукич провёл за итальянский клуб 162 матча и забил 44 гола.
Ранее «Боруссия» объявила о трансферах полузащитников Нико Шульца («Хоффенхайм) и Торгана Азара («Боруссия» М), а также форварда «Байера» Юлиана Брандта.
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