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Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса

Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса
Футбол / Евро-2020 0

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации, сообщает Tribuna. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.

При этом отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде. Ближайшие матчи сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 против Сербии и Люксембурга Мораес пропустит из-за травмы.

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