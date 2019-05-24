Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса
Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).
После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации, сообщает Tribuna. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.
При этом отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде. Ближайшие матчи сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 против Сербии и Люксембурга Мораес пропустит из-за травмы.
- 24 мая 2019
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