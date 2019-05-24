Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какое обещание должен был выполнить его одноклубник Фёдор Смолов после победы «железнодорожников» в Кубке России над «Уралом» (1:0).
«Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил: посмотрим. В итоге выпил.
Мы очень серьёзно настраивались на этот матч. Понимали, что в одной игре может произойти абсолютно всё что угодно. Главное, мы выполнили все установки, решили задачу и выиграли трофей", — цитируют Тарасова «Известия».
Этот трофей стал первым для Смолова. 29-летний футболист перебрался в московский клуб летом прошлого года, а до этого выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».
- 24 мая 2019
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