Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport. По информации издания, форвард вновь намерен играть в паре с Криштиану Роналду. Они вместе выступали за мадридский «Реал».

Ранее появилась информация, что «Челси» принял решение вернуть Игуаина в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. С января форвард, выступавший за лондонский клуб на правах аренды, сыграл 18 матчей и забил пять голов. В соглашении между клубами есть опция продления аренды на следующий сезон либо выкуп футболиста, однако ни тем, ни другим «Челси» пользоваться не намерен.

В апреле Игуаин заявлял, что намерен остаться в лондонском клубе.