Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport. По информации издания, форвард вновь намерен играть в паре с Криштиану Роналду. Они вместе выступали за мадридский «Реал».
Ранее появилась информация, что «Челси» принял решение вернуть Игуаина в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. С января форвард, выступавший за лондонский клуб на правах аренды, сыграл 18 матчей и забил пять голов. В соглашении между клубами есть опция продления аренды на следующий сезон либо выкуп футболиста, однако ни тем, ни другим «Челси» пользоваться не намерен.
В апреле Игуаин заявлял, что намерен остаться в лондонском клубе.
Игуаин: я намерен остаться в «Челси»
- 24 мая 2019
-
08:44
-
08:25
-
08:12
-
07:57
-
07:33
-
07:14
-
07:00
-
06:43
-
06:31
-
05:56
-
05:31
-
05:11
-
04:54
-
04:31
-
04:22
-
04:00
-
03:16
-
02:40
-
02:23
-
02:07
-
02:02
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:40
-
00:38
-
00:23
- 23 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:03
-
22:55
-
22:46
Партнерский контент