Тарасов: контракт с «Локомотивом» кончается через месяц, об этом сейчас не думаю

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как обстоят дела с контрактом. В конце сезона хавбек может стать свободным агентом.

«Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

С чем связываю прогресс во второй части сезона? Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.



32 года — абсолютно не серьёзный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке», — цитируют Тарасова «Известия».

В восьми матчах РПЛ Тарасов отметился красной карточкой. В игре с «Зенитом» (3:5) Дмитрий вышел на поле на 78-й минуте, а уже на 82-й был удалён.