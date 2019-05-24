Хёнесс: «Бавария» общается с Зане, он способен сразу сделать нас лучше

Президент «Баварии» Ули Хёнесс подтвердил появившуюся в СМИ информацию, согласно которой клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
«Мы общаемся с этим игроком. Я уже много раз видел, насколько он хорош. Это футболист, который способен сразу сделать нас лучше и дать толчок», — цитирует Хёнесса Sueddeutsche Zeitung.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена купить Зане в летнее трансферное окно. Утверждалось, что сам игрок не против перехода, но готов и остаться в стане «горожан».
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.
- 24 мая 2019
-
10:33
-
10:31
-
10:14
-
10:10
-
09:53
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:44
-
08:25
-
08:12
-
07:57
-
07:33
-
07:14
-
07:00
-
06:43
-
06:31
-
05:56
-
05:31
-
05:11
-
04:54
-
04:31
-
04:22
-
04:00
-
03:16
-
02:40
-
02:23
-
02:07
-
02:02
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:40