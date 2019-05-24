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Хёнесс: «Бавария» общается с Зане, он способен сразу сделать нас лучше

Хёнесс: «Бавария» общается с Зане, он способен сразу сделать нас лучше
Футбол / Англия 0

Президент «Баварии» Ули Хёнесс подтвердил появившуюся в СМИ информацию, согласно которой клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Мы общаемся с этим игроком. Я уже много раз видел, насколько он хорош. Это футболист, который способен сразу сделать нас лучше и дать толчок», — цитирует Хёнесса Sueddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена купить Зане в летнее трансферное окно. Утверждалось, что сам игрок не против перехода, но готов и остаться в стане «горожан».

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.

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