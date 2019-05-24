Экс-наставник сборной Польши может возглавить киевское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может сменить белоруса Александра Хацкевича на посту наставника киевского «Динамо». Как сообщает «Команда №1», в ближайшие дни стороны должны провести переговоры.
Последним местом работы 61-летнего наставника был польский «Лех». Он его возглавил в начале текущего сезона, но в марте его уволили за неудовлетворительные результаты — после 27-ми туров Лех занимал 8-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет в активе 40 очков.
С 2013 по 2018 год Навалка руководил национальной командой Польши, которую в 2016 году вывел в четвертьфинал чемпионата Европы.
В нынешнем сезоне киевское «Динамо» идёт на данный момент на втором месте в таблице УПЛ.
- 24 мая 2019
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