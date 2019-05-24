Венгер: финал в Баку станет для фанатов «Арсенала» и «Челси» небольшим кошмаром

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о положении болельщиков «канониров» и «Челси» в преддверии финала Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.
«Команды не столкнутся с проблемами. Они живут в идеальных условиях, летают на частном самолёте, где сидят в креслах бизнес-класса. Ситуация повлияет только на болельщиков. Для них это будет небольшой кошмар», — цитирует Венгера The Telegraph.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» столкнулись с проблемами при продаже билетов на финал Лиги Европы. Из 11,6 тыс. билетов, выделенных клубам, было продано лишь 5,5 тыс. Причиной плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча.
- 24 мая 2019
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