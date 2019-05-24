«Локомотив» планирует начать переговоры по переходу Сорокина
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина. В игроке казанского клуба лично заинтересован главный тренер столичной команды Юрий Сёмин.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» в зимнее трансферное окно хотел подписать контракт с Сорокиным. Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб. Сорокина не устроили условия, которые ему предложил «Зенит». Также футболист был не уверен, что будет получать игровую практику в петербургском клубе.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сорокин провёл 26 матчей в составе «Рубина» и является лучшим бомбардиром команды с шестью голами.
Защитник «Рубина» Сорокин отказался от перехода в «Зенит»
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