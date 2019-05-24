Розыгрыш футболки Сычёва с автографом времён выступления за «Марсель»
«Чемпионат» в своём «телеграме» запустил розыгрыш футболки экс-нападающего «Марселя» Дмитрия Сычёва с автографом.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победитель будет определён 29 мая.
Сычёв перешёл в «Марсель» в январе 2003 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 3 млн. В составе французского клуба российский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 7 забитых мячей. В январе 2004 года Сычёв перешёл в «Локомотив» за € 4,5 млн. За «железнодорожников» футболист выступал до 2015 года. За сборную России сыграл 47 матчей и забил 15 голов.
- 24 мая 2019
-
11:56
-
11:50
-
11:24
-
11:24
-
11:07
-
11:03
-
10:58
-
10:48
-
10:33
-
10:31
-
10:14
-
10:10
-
09:53
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:44
-
08:25
-
08:12
-
07:57
-
07:33
-
07:14
-
07:00
-
06:43
-
06:31
-
05:56
-
05:31
-
05:11
-
04:54
-
04:31
-
04:22
-
04:00
-
03:16
Партнерский контент