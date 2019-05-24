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«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному

«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному
Футбол / РПЛ 0

«Енисей» в социальной сети анонсировал подарок, который красноярская команда собирается подарить «Зениту». В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с петербургским клубом.

«Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в официальном «твиттере» красноярского клуба.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем», который состоится 26 мая на «Газпром Арене», будет обслуживать Алексей Сухой. Ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.

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