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«Наполи» нацелился на Клайна, «Ливерпуль» оценивает игрока в € 17 млн

«Наполи» нацелился на Клайна, «Ливерпуль» оценивает игрока в € 17 млн
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По словам издания, в услугах англичанина заинтересован «Наполи». Итальянский клуб уже уведомил мерсисайдцев о желании заполучить Клайна. Красные оценивают 28-летнего игрока в £ 15 млн (€ 17 млн).

Во второй половине минувшего сезона Клайн выступал на правах аренды за «Борнмут». В составе «вишенок» он принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. В первой части кампании защитник провёл 6 матчей за «Ливерпуль».

Ранее Клайн защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии.

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