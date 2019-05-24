Почеттино: сегодня «Тоттенхэм» для меня лучший клуб в мире
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что он заинтересован в том, чтобы помочь своей команде стать одним из ведущих клубов мирового футбола.
«Сегодня „Тоттенхэм“ для меня лучший клуб в мире. На этом стадионе, который является лучшим в мире, лучшего клуба нет. Мы в Лондоне, городе, лучше которого нет. Это Англия, Премьер-лига — самая жёсткая и захватывающая лига в мире. Мы должны сделать этот шаг, и, конечно, мы понимаем, что можем продолжать этот процесс и можем войти в число лучших команд мира. Предстоит ещё много работы, и, конечно, я очень мотивирован остаться с „Тоттенхэмом“, — цитирует Почеттино talkSPORT.
1 июня «шпоры» сыграют с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
Почеттино: мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока
- 24 мая 2019
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