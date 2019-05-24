Академия «Чертаново» организует открытые детские сборы

В июне и августе столичная футбольная Академия «Чертаново» впервые организует открытые детские футбольные сборы для ребят 2007-2012 годов рождения. В семидневных сборах на базе стадиона «Чертаново» смогут принять участие все желающие вне зависимости от уровня подготовки. В программе — две ежедневные тренировки и теоретическое занятие, а также питание и развлечения.
Тренировочные занятия будут проходить по методикам одной из лучших спортивных школ страны, которые помогли подготовить сегодняшних лидеров юношеских сборных России и футболистов команд Премьер-Лиги. Для иногородних предусмотрено проживание в отеле. В подарок все участники сборов получат комплект официальной экипировки.
Сборы пройдут с 15 по 21 июня, с 24 по 30 июня и с 12 по 18 августа.
Подробности участия доступны на официальном сайте футбольных сборов Академии «Чертаново».
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