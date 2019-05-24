«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского «Динамо» в настоящее время проводят тренировку на «ВТБ Арене». Для бело-голубых эта тренировка первая на новой арене.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».

26 мая в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе. Соперником будет тульский «Арсенал».

Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».