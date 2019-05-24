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Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился мемом про команду.

32-летний хавбек опубликовал картинку, на которой изображён он сам, а также 35-летний вратарь красно-белых Артём Ребров, 35-летний защитник Андрей Ещенко и ещё один игрок обороны – 32-летний Дмитрий Комбаров. При этом все четверо омоложены за счёт изменённых причёсок. Фотографии сопровождаются следующей подписью: «Стало известно, что в межсезонье «Спартак» не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодёжь».

Глушаков сопроводил мем таким комментарием: «Цветут молодые».

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В нынешнем сезоне Денис провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 3 голами и получил 2 жёлтые карточки.

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