Иванович отправил письмо самому себе в прошлое и назвал Бышовца вторым папой

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович написал письмо 15-летнему себе, в котором рассказал о времени в московском «Локомотиве» под руководством Славолюба Муслина и Анатолия Бышовца.
«Тебя пригласит в «Локомотив» Славолюб Муслин. Этот человек будет помогать тебе во всём. Он сделает так, что о «Локо» у тебя останутся наилучшие воспоминания. Помимо Муслина там ты встретишь ещё одного человека, который окажет на тебя огромное влияние. Я про Анатолия Бышовца. Его рассказы о киевском «Динамо» ты будешь слушать с упоением. Он станет для тебя вторым папой. И именно с ним ты завоюешь свой первый трофей. Но это будет не чемпионство. Как бы ты ни был близок к этому, но с «Локомотивом» чемпионство ты выиграть не успеешь.
Главное — не унывай. Ты это сможешь наверстать в Петербурге. Ты вернёшься в чемпионат России совершенно другим человеком. И могу сказать, что тот Иванович, который играет в «Зените», будет гораздо лучше Ивановича из «Локомотива». И титул с «Зенитом» ты запомнишь на всю жизнь — ведь ты станешь чемпионом в полете на высоте 10 тысяч метров», — приводит текст письма Ивановича Sport24.
- 24 мая 2019
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