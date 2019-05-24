Ерохин развёл мост в Санкт-Петербурге, приняв участие в благотворительной акции

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин принял участие в благотворительной акции «Давай-давай!», разведя Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.
За 10 минут до развода моста Ерохин запустил двигатель и сообщил об этом коллегам на берегу. Через несколько минут по рации было получен сигнал, что мост ограждён со стороны Дворцовой и Университетской набережных и свободен от транспорта и пешеходов.
«С такого ракурса я мост ещё не видел. Видел, как они разводятся, только со стороны. Интересно, впечатляюще, такие масштабы! И это не так уж и просто — это сложный механизм, так что нужно хорошо знать и выполнять свою работу» — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».
«Давай-давай!» — совместный благотворительный проект «Зенита» и «Русфонда». По его условиям игроки, тренеры и известные болельщики клуба соглашаются сделать что-то неожиданное, если будут собраны средства на помощь одному из подопечных фонда.
- 24 мая 2019
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