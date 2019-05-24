Кьеллини: будет грустно увидеть Конте в «Интере». Надеюсь, он ничего не выиграет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями о возможном назначении бывшего наставника бьянконери Антонио Конте на пост главного тренера «Интера».
«Мне было бы грустно видеть его в «Интере», но это жизнь. Я не критикую Антонио, каждый знает, что у меня с ним особенные отношения. Надеюсь, у него всё будет хорошо, но если он возглавит «Интер», надеюсь, они ничего не выиграют. Я поддерживал «Челси», когда Конте был там, но с «Интером» это невозможно», — цитирует Кьеллини Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывает без клуба.
- 24 мая 2019
-
15:02
-
14:58
-
14:48
-
14:45
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:18
-
14:17
-
14:14
-
14:01
-
13:49
-
13:41
-
13:36
-
13:21
-
13:09
-
13:04
-
12:42
-
12:37
-
12:26
-
12:23
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:50
-
11:24
-
11:24
-
11:07
-
11:03
-
10:58
-
10:48
-
10:33
-
10:31
-
10:14
-
10:10