Кьеллини: будет грустно увидеть Конте в «Интере». Надеюсь, он ничего не выиграет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями о возможном назначении бывшего наставника бьянконери Антонио Конте на пост главного тренера «Интера».



«Мне было бы грустно видеть его в «Интере», но это жизнь. Я не критикую Антонио, каждый знает, что у меня с ним особенные отношения. Надеюсь, у него всё будет хорошо, но если он возглавит «Интер», надеюсь, они ничего не выиграют. Я поддерживал «Челси», когда Конте был там, но с «Интером» это невозможно», — цитирует Кьеллини Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport.



Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывает без клуба.

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