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Шунин: ощущения от стадиона отличные, наверное, лучше придумать невозможно

Шунин: ощущения от стадиона отличные, наверное, лучше придумать невозможно
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от сегодняшней тренировки на «ВТБ Арене». Для бело-голубых эта тренировка стала первой на новой арене.

«Ощущения и эмоции отличные. Я был на стадионе пару раз до того, как мы приехали сегодня на тренировку. И хоккей, и футбол, и торговый центр — всё в одном стадионе. Наверное, лучше придумать невозможно», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».

26 мая в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе. Соперником будет тульский «Арсенал».

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе
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