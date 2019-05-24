Хохлов: впечатления от стадиона великолепные, «Динамо» ждало этого более 10 лет

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями от первой тренировки команды на новом стадионе клуба «ВТБ Арена».



«Великолепные впечатления от нового стадиона. Мы ждали этого события. Сейчас провели тренировку — думаю, ребята в восторге от стадиона и газона. Описать эмоции словами тяжело. Мы ждали возвращения домой 10 лет, даже больше. Наконец-таки это произошло», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».



26 мая в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе. Соперником будет тульский «Арсенал».