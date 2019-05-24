Шунин: на «ВТБ Арене» газону нужно немного времени, но оно уже пригодно для игры
Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о газоне на стадионе «ВТБ Арена», где сегодня, 24 мая, команда провела тренировку. Для бело-голубых эта тренировка стала первой на новой арене.
«Газону действительно нужно немножко времени, но поле уже пригодно для игры и тренировок. В следующем сезоне, уверен, будет ещё лучше. Уже видно, что трава растёт и поле хорошего качества», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».
Шунин: ощущения от стадиона отличные, наверное, лучше придумать невозможно
- 24 мая 2019
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