Жардим может возглавить «Милан»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
По словам источника, новым местом работы португальского специалиста может стать «Милан». В руководстве россонери в скором времени произойдёт изменение – место спортивного директора вместе Леонардо займёт Луис Кампос, ныне работающий в «Лилле». Жардим хорошо знаком с ним по работе в «Монако», и функционер считает наставника монегасков приоритетным вариантом на случай отставки Дженнаро Гаттузо.
При этом не исключено, что Гаттузо продолжит тренировать «Милан». Обязательным условием для этого является выход россонери в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
«Милан» уволит Леонардо с поста спортивного директора, клуб уже нашёл ему замену
- 24 мая 2019
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