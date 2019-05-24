Жардим может возглавить «Милан»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.



По словам источника, новым местом работы португальского специалиста может стать «Милан». В руководстве россонери в скором времени произойдёт изменение – место спортивного директора вместе Леонардо займёт Луис Кампос, ныне работающий в «Лилле». Жардим хорошо знаком с ним по работе в «Монако», и функционер считает наставника монегасков приоритетным вариантом на случай отставки Дженнаро Гаттузо.



При этом не исключено, что Гаттузо продолжит тренировать «Милан». Обязательным условием для этого является выход россонери в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

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