Хохлов: матч с «Арсеналом» покажет, насколько выдержит газон на «ВТБ Арене»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил состояние газона на домашнем стадионе команды «ВТБ Арена» в преддверии матча заключительного, 30-го, тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Качество газона великолепное. Может быть, он чуть мягкий, потому что времени прошло совсем мало после того, как его начали перестилать. Эта игра покажет, насколько он выдержит, а к началу следующего чемпионата поле будет в идеальном состоянии», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».
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