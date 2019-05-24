Хохлов: матч с «Арсеналом» покажет, насколько выдержит газон на «ВТБ Арене»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил состояние газона на домашнем стадионе команды «ВТБ Арена» в преддверии матча заключительного, 30-го, тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



«Качество газона великолепное. Может быть, он чуть мягкий, потому что времени прошло совсем мало после того, как его начали перестилать. Эта игра покажет, насколько он выдержит, а к началу следующего чемпионата поле будет в идеальном состоянии», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».

Хохлов: впечатления от стадиона великолепные, «Динамо» ждало этого более 10 лет