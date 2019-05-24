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Алонсо не исключил перехода в «Реал»

Алонсо не исключил перехода в «Реал»
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Маркос Алонсо не исключил варианта, при котором он продолжит карьеру в «Реале». Об интересе мадридской команды было известно ещё зимой, когда СМИ сообщали о кандидатуре Алонсо как возможной замене Марсело.

«Реал»? Посмотрим, что случится. Я очень счастлив здесь, но увидим, что произойдёт этим летом. Эти слухи — комплимент. Это значит, что у меня всё хорошо, если другие команды пытаются связаться по поводу меня. Но прежде всего я сосредотачиваюсь на финале Лиги Европы. Я очень рад, что у меня есть ещё четыре года по контракту, и надеюсь, я останусь здесь ещё много лет», — цитирует защитника Evening Standard.

Отметим, что Алонсо является воспитанником «Реала», в системе которого находился с 1999 по 2010 год.

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