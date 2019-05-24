Первая тренировка «Динамо» на домашнем стадионе с новым газоном. Лучшие фото
Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» провело открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 30-го тура с тульским «Арсеналом».
Последний матч на домашней арене бело-голубые сыграли 22 ноября 2008 года с «Томью» (2:0), после этого стадион ушёл на реконструкцию, которая длилась с 2008 по 2018 год. На протяжении 10 лет «Динамо» принимало соперников на «Арене Химки».
Встреча «Динамо» — «Арсенал» пройдёт 26 мая и станет символическим открытием Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина после реконструкции. Вместимость стадиона составляет 25 716 мест, а общая площадь объекта 210 тыс. кв. м.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.
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