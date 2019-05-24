Кьеллини: удивился, увидев Погба на вечеринке Барцальи
Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об отношениях команды с бывшими партнёрами.
«Что касается Погба, я не хочу ничего говорить, но я был удивлён, когда увидел его на вечеринке у Барцальи. Это показывает, как хорошо футболисты чувствуют себя здесь. Артуро Видаль – ещё один игрок, который уже не в «Ювентусе», но находится в отличных отношениях с нами всеми», — цитирует Кьеллини Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport.
Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего за € 105 млн перешёл в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что француз может вернуться в туринский клуб. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой хавбек может продолжить карьеру в «Барселоне» или мадридском «Реале».
Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за Поля Погба
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