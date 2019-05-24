Вратарь «Хаддерсфилда» Лоссль перешёл в «Эвертон» на правах свободного агента

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с голкипером «Хаддерсфилд Таун» Йонасом Лосслем.



Датский футболист перебрался в стан «ирисок» на правах свободного агента. К своим новым партнёрам Лоссль присоединится в конце июня, когда у него истечёт контракт с «Хаддерсфилдом». С ливерпульским клубом игрок заключил контракт на три сезона – до лета 2022 года.



Лоссль перешёл в «Хаддсерсфилд» из «Майнца» летом 2017 года на правах аренды, а спустя год – на постоянной основе. В нынешнем сезоне 30-летний вратарь принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в котором пропустил 54 гола. «Хаддерсфилд» по итогам кампании финишировал на последнем месте в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.

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