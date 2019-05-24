Футболисты ЦСКА поздравили Гончаренко с рождением дочери

Футболисты ЦСКА поздравили главного тренера Виктора Гончаренко, у которого 23 мая родилась дочь. 41-летний специалист во второй раз стал отцом. Игроки «армейского» клуба устроили для наставника поздравительный коридор.

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Гончаренко возглавил московскую команду в 2016 году. Ранее он работал главным тренером в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.



ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре «армейцы» на своём поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов». ЦСКА потерял шансы выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Столичная команда в следующей кампании примет участие в Лиге Европы.