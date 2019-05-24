Аршавин и игроки академии «Зенита» высадили новые кусты в Санкт-Петербурге

Тренер футбольной школы «Зенита» Андрей Аршавин и её воспитанники сделали подарок ко дню рождения Санкт-Петербурга, высадив новые кусты в Центральном районе города. Высадка растений прошла в сквере на Загородном проспекте, 38 напротив филармонии джазовой музыки. Вместе с игроками академии и активистами Центра общественного контроля Аршавин посадил несколько десятков кустов кизильника.
«Зелёная» акция молодёжи была приурочена ко дню рождения Санкт-Петербурга. Активистам и сине-бело-голубым хотелось сделать действительно нужный подарок любимому городу — нехватка зелёных зон и их благоустройство в центре Петербурга является одной из актуальных проблем. Сделав парк более уютным и зелёным, спортсмены и активисты внесли свою добровольную лепту в решение данного вопроса», — говорится на официальном сайте «Зенита».
- 24 мая 2019
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