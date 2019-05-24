Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе. Среди претендентов на игрока в настоящий момент числятся «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
В ходе завершившегося сезона у Рамоса испортились отношения с «Реалом» и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом. Также защитник считает, что возможный уход пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным». При этом ни Серхио, ни его представители пока не уведомили «Реал» о своих планах.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.
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