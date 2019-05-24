Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов

На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России сможет рассчитывать на серьёзную поддержку в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

«На матчи в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тыс. билетов. Продажи идут хорошо», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноимённой арене, начало – в 21:45 мск.

После двух туров сборная России занимает второе место в отборочной группе I с 3 очками в активе, опережая по дополнительным показателям Казахстан, Кипр и Шотландию. На первой строчке располагается Бельгия (6).

Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент