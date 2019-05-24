На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов

Сборная России сможет рассчитывать на серьёзную поддержку в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
«На матчи в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тыс. билетов. Продажи идут хорошо», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноимённой арене, начало – в 21:45 мск.
После двух туров сборная России занимает второе место в отборочной группе I с 3 очками в активе, опережая по дополнительным показателям Казахстан, Кипр и Шотландию. На первой строчке располагается Бельгия (6).
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