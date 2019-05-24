«Реал» ответил на слова Почеттино, который пошутил о ночлеге на базе в Мадриде

«Реал» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о том, что клуб, якобы, отказал «Тоттенхэм Хотспур» в предоставлении лондонской команде ночлега на своей базе. Лондонский клуб в настоящее время готовится к финальному матчу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

Ранее наставник «шпор» Маурисио Почеттино иронично поведал, что президент «Реала» Флорентино Перес отклонил просьбу дать команде возможность провести ночь в спортивном центре мадридского клуба. В своём ответе мадридцы ответили, что не было как самой просьбы, так и отказа на неё.

«Реал» удивлён словами Почеттино о предполагаемом запросе нашего клуба, чтобы его команда могла остаться на комплексе «Реала» по случаю финала Лига чемпионов. «Реал» хочет прояснить, что этот запрос — ложь. Наш клуб всегда демонстрировал свою готовность удовлетворить все запросы УЕФА, Королевской федерации футбола Испании, «Атлетико», «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур».



Все запросы, поданные в «Реал», касались исключительно использования тренировочных лагерей «Сьюдад Реал Мадрид» и его раздевалок. И все они были предоставлены нашим клубом. Таким образом, «Ливерпуль» планирует тренироваться на наших объектах в субботу, 1 июня, утром. «Тоттенхэм» сделает это в четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая", — говорится в заявлении.