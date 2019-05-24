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СМИ: Фалькао покинет «Монако» летом, на него претендуют два испанских клуба

СМИ: Фалькао покинет «Монако» летом, на него претендуют два испанских клуба
Футбол / Испания 0

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао с большой вероятностью покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает AS со ссылкой на L’Equipe, последним матчем 33-летнего футболиста в составе монегасков должна стать игра с «Ниццей» в заключительном, 38-м, туре французской Лиги 1. Колумбиец хочет выступать в Лиге чемпионов, в то время как «Монако» может лишь избежать вылета из высшего дивизиона по итогам нынешней кампании.

По информации источника, главным претендентом на Фалькао является «Валенсия». Переходу форварда в стан «летучих мышей» могут поспособствовать хорошие отношения между его агентом Жорже Мендешем и владельцем клуба. Также на Радамеля претендует «Атлетико», за который он выступал с 2011 по 2013 год. Игрока хотят видеть и китайские клубы, однако его приоритет – остаться в Европе.

В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 32 матчах Лиги 1, в которых отметился 15 голами и 2 результативными передачами.

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