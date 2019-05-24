«Васко да Гама» ожидает нового предложения от ЦСКА по Лукасу Сантосу

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос всё ещё может перейти в ЦСКА. Как сообщает InformaVasco, руководство клуба из Рио-де-Жанейро ожидает летом нового предложения от российского клуба и готово расстаться с 20-летним футболистом.



Напомним, что Лукас Сантос был близок переходу в ЦСКА ещё зимой. Клубам почти удалось достичь соглашения о трансфере, но финансовая сторона вопроса помешала заключить сделку. Игрок даже успел покинуть расположение команды, чтобы следить за ходом переговоров, однако был вынужден вернуться. Лукас привлёк внимание «армейцев» игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, где отметился 5 голами в 9 матчах.



«Васко да Гама» после пяти туров в чемпионате Бразилии замыкает турнирную таблицу.

Источник: «Васко да Гама» не продаст ЦСКА хавбека Лукаса Сантоса