Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» интересуется вратарём «Уфы» Александром Беленовым. Клуб из Грозного хочет заполучить 32-летнего голкипера в летнее трансферное окно.
Беленов является воспитанником белгородского «Салюта». В 2010 году он перешёл в московский «Спартак». Проведя в Москве только один сезон, футболист был продан в «Кубань», где провёл следующие 4,5 года. В январе 2016 года он перешёл в «Анжи», а уже оттуда летом 2017 года попал в «Уфу».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Беленов принял участие в 34 матчах и пропустил 37 мячей. Контракт вратаря с «Уфой» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость голкипера составляет € 4,5 млн.
Беленов получал вызов в сборную России, однако за главную команду страны он так и не сыграл ни одного матча.
- 24 мая 2019
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17:38«Ахмат» интересуется Беленовым Эксклюзив
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