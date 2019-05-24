«Ахмат» интересуется Беленовым

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» интересуется вратарём «Уфы» Александром Беленовым. Клуб из Грозного хочет заполучить 32-летнего голкипера в летнее трансферное окно.

Беленов является воспитанником белгородского «Салюта». В 2010 году он перешёл в московский «Спартак». Проведя в Москве только один сезон, футболист был продан в «Кубань», где провёл следующие 4,5 года. В январе 2016 года он перешёл в «Анжи», а уже оттуда летом 2017 года попал в «Уфу».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Беленов принял участие в 34 матчах и пропустил 37 мячей. Контракт вратаря с «Уфой» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость голкипера составляет € 4,5 млн.

Беленов получал вызов в сборную России, однако за главную команду страны он так и не сыграл ни одного матча.