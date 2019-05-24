Аллегри — фанату: мой преемник в «Ювентусе»? Тренер из Манчестера
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул, кто сменит его во главе команды из Турина. Об этом сообщает Sport Legnano.
По информации источника, Аллегри посетил мероприятие по случаю открытия ресторана Geronimo в Дайраго. Там он встретился с бывшим защитником «Интера» Джузеппе Бергоми. Во время разговора к ним подошёл болельщик и спросил у наставника «старой синьоры», кто станет его преемником. В ответ 51-летний специалист сказал: «Придёт тренер из Манчестера».
Напомним, ранее слухи активно связывали с «Ювентусом» главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. В Италии сообщали, что наставник «горожан» подпишет с туринским клубом контракт на 4 года с окладом € 24 млн за 12 месяцев работы.
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
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