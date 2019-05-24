Будущее де Хеа в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым

Руководство «Манчестер Юнайтед» всё ещё не договорилось о продлении соглашения с голкипером команды Давидом де Хеа, сообщает Sky Sports.

Нынешнее соглашение испанского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2020 года. Уже в январе он сможет начать вести переговоры с другими клубами.

Де Хеа хочет получить гарантии, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за большие трофеи. Ещё одно требование испанца — повышение зарплаты до уровня других лидеров команды.

Давид выступает за «МЮ» с 2011 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико». По информации СМИ, в услугах голкипера «красных дьяволов» заинтересован французский «ПСЖ».

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании подопечные Уле-Гуннара Сульшера выступят в Лиге Европы.