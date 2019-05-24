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Месси: не обещал выиграть Лигу чемпионов, но сделал для этого всё возможное

Месси: не обещал выиграть Лигу чемпионов, но сделал для этого всё возможное
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что сделал всё, что было в его силах, чтобы одержать победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В этом сезоне все хотели достичь финала Лиги чемпионов, потому что мы были очень близки к нему после первого полуфинального матча. Все игроки были нацелены на победу в Лиге чемпионов, поэтому разочарование от вылета оказалось настолько большим. Остались очень странные чувства от поражения в матче с „Ливерпулем“. Я не обещал выиграть Лигу чемпионов, но сделал всё возможное для этого. Мы не достигли своей цели и проиграли, не оказав должного сопротивления», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух матчей «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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