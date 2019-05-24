Бабаев: следующий сезон для ЦСКА будет успешнее нынешнего

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Безусловно, этот сезон получился неоднозначным. Подробные итоги мы подведём после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день. Прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьёзное.

С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс. Перед возобновлением чемпионата мы рассчитывали, что команда, столь успешно завершившая первую половину сезона, весной сможет развить успех. Но получилось то, что получилось.

Как бы то ни было, сезон всё равно вышел достаточно ярким и запоминающимся. Однако неоднозначным. По совокупности можно сказать, что команда выступила достойно. Абсолютно уверен, с точки зрения результата следующий сезон для ПФК ЦСКА будет успешнее нынешнего», — приводит слова Бабаева пресс-служба «армейцев».

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре столичная команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

«Армейцы» потеряли шансы выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Подопечные Виктора Гончаренко в следующей кампании примут участие в Лиге Европы.