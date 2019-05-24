Капитан «Торпедо» обратился к фанатам перед важнейшей игрой с «Сатурном»

Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков накануне заключительного домашнего матча сезона-2018/19 обратился к болельщикам черно-белых и пригласил поддержать команду. Встреча с «Сатурном», которая состоится в воскресенье, 26 мая, в 17:00, имеет решающее значение для «Торпедо»: в случае победы клуб досрочно оформит выход в ФНЛ, независимо от результата матча «Сокол» — «Металлург». Напомним, сейчас черно-белые опережают оппонентов из Саратова на четыре очка.
«Дорогие болельщики, приглашаю вас на заключительный домашний матч сезона. К сожалению, я не смогу помочь команде на поле, но буду поддерживать её на трибунах вместе с вами. Уверен, что вместе мы победим, потому что вместе мы — «Торпедо», — сказал Шустиков.
Видео доступно в YouTube-канале «Торпедо».
Отметим, что в съемке видеоролика «Мы – «Торпедо»» приняли участие представители администрации ФК «Торпедо Москва» и стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова, президент клуба Елена Еленцева и поклонники черно-белых.
Добавим, команда также призвала болельщиков приходить на заключительную домашнюю встречу сезона в игровых майках «Торпедо» разных лет.
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