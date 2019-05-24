ЦСКА постарается сохранить нынешний состав в летнее межсезонье

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие изменения в составе команды могут произойти в летнее межсезонье.

«Сейчас не время говорить подробно об изменениях в составе — сезон ещё не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, это не самая простая задача, но постараемся её решить.

Очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксёнова завоевала золото молодёжного первенства. Считаю, все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать силы в первой команде», — цитирует Бабаева пресс-служба «армейцев».

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре столичная команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

«Армейцы» потеряли шансы выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Подопечные Виктора Гончаренко в следующей кампании примут участие в Лиге Европы.