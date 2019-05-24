Федун: в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею увеличить количество клубов, принимающих участие в Российской Премьер-Лиге, с 16 до 18. Это изменение может вступить в силу начиная с сезона-2020/21.

«На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге. Если бы они были, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет.

Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 — с учётом ротации между РПЛ и ФНЛ — которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. Но их, повторю, нет.

У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается. Какова перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ? Нулевая. Хотя экономически я «за», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Владелец «Спартака» также поддержал идею принятия лимита на легионеров в чемпионате России по схеме «8+17» в заявке. По его мнению, в таком случае исчезнет весь негатив, поскольку никому не будет гарантировано место в составе, при этом увеличится количество российских футболистов в заявке.