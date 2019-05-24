«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Лиона» Муссе Дембеле. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, за 22-летнего нападающего французского клуба «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн. За французом манкунианский клуб следит ещё со времён его выступлений за юношеские команды «ПСЖ».
Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в размере € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 22 млн. Ранее Дембеле выступал за «Фулхэм».
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