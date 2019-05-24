Дзюба: «Енисей» наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем».

«Это будет последняя игра в сезоне, хочется порадовать болельщиков. Тем более, что проиграли в Ростове. Хочется завершить чемпионат на победной ноте. К тому же, соперник тоже наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок.

Луиш Нету — один из моих любимчиков в команде, потрясающий парень, один из примеров как нужно готовить себя к матчам. Будем скучать по нему», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 играх чемпионата России. В активе форварда 8 голов и 9 результативных передач.

Матч «Зенит» — «Енисей» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.