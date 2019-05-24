Битва команд Слуцкого и Адвоката за выход в Лигу Европы. Видеотрансляция матча

Сегодня, 24 мая, состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Нидерландов за выход в Лигу Европы между «Утрехтом» и «Витессом». Встреча команд бывших главных тренеров сборной России Дика Адвоката и Леонида Слуцкого пройдёт на стадионе «Галгенвард» в Утрехте. Начало — в 21:45 мск.

На «Чемпионате» будет доступна прямая видеотрансляция матча «Утрехт» — «Витесс».

Чемпионат Нидерландов «Витесс» завершил на 5-м месте, «Утрехт» — на 6-м. Обе команды набрали по 53 очка. Команда из Арнема опередила соперника только за счёт дополнительных показателей. В полуфинале плей-офф «Витесс» переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт» прошёл «Хераклес» (2:0, 3:0).

Ответный матч «Витесс» и «Утрехт» сыграют во вторник, 28 мая.