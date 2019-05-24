«Ньюкасл» планирует потратить на защитника ЦСКА Марио Фернандеса € 30 млн
«Ньюкасл Юнайтед» планирует приобрести в летнее трансферное окно игрока сборной России и ЦСКА Марио Фернандеса. Руководство «сорок» рассчитывает потратить на футболиста € 30 млн. Об этом сообщает Mirror.
Ранее в СМИ появилась информация, что испанский «Атлетико» также рассматривает вариант покупки Фернандеса. Однако англичане считают, что АПЛ будет более приоритетным вариантом для игрока, и постараются завершить трансфер как можно скорее.
Напомним, в сезоне-2018/19 защитник ЦСКА провёл 34 матча во всех турнирах и сумел забить один гол. Главный тренер сборной России включил игрока в расширенный список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы с командами Кипра и Сан-Марино.
Эксперты оценили шансы Марио Фернандеса дать интервью на русском языке
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