«Ньюкасл» планирует потратить на защитника ЦСКА Марио Фернандеса € 30 млн

«Ньюкасл Юнайтед» планирует приобрести в летнее трансферное окно игрока сборной России и ЦСКА Марио Фернандеса. Руководство «сорок» рассчитывает потратить на футболиста € 30 млн. Об этом сообщает Mirror.

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский «Атлетико» также рассматривает вариант покупки Фернандеса. Однако англичане считают, что АПЛ будет более приоритетным вариантом для игрока, и постараются завершить трансфер как можно скорее.

Напомним, в сезоне-2018/19 защитник ЦСКА провёл 34 матча во всех турнирах и сумел забить один гол. Главный тренер сборной России включил игрока в расширенный список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы с командами Кипра и Сан-Марино.