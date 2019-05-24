«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ
Клуб «Чайка» досрочно стал чемпионом зоны «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. В следующем сезоне команда из Песчанокопского выступит в ФНЛ.
В предпоследнем, 29-м туре «Чайка» дома разгромила «Биолог-Новокубанск» (5:1), а «Урожай», занимающий второе место, на выезде сыграл вничью с «Легионом Динамо» (0:0). Команда из Краснодара отстаёт от лидера таблицы на три очка, но уже не сумеет обойти его до окончания сезона из-за дополнительных показателей.
«Чемпионы! Мечты сбываются! Всех с победой, мы выходим в лучшую лигу в мире. Просто сказка стать чемпионами дома!» — говорится в сообщении «Чайки» на странице клуба в «Твиттере».
Посмотреть статистику игроков Профессиональной футбольной лиги можно на «Чемпионате».
Скандал из ПФЛ! В Краснодаре обвиняют Новороссийск в сдаче матча конкуренту
Футбол в ПФЛ – театр, а футболисты – актёры?
- 24 мая 2019
-
21:01
-
20:59
-
20:41
-
20:26
-
20:22
-
20:06
-
19:57
-
19:43
-
19:35
-
19:20
-
19:20
-
19:05
-
18:58
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:27
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:59
-
17:46
-
17:39
-
17:38«Ахмат» интересуется Беленовым Эксклюзив
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:49
-
16:32
-
16:30
-
16:07
-
16:00
-
15:44
-
15:41
-
15:21
Партнерский контент