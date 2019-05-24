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«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ

«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Клуб «Чайка» досрочно стал чемпионом зоны «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. В следующем сезоне команда из Песчанокопского выступит в ФНЛ.

В предпоследнем, 29-м туре «Чайка» дома разгромила «Биолог-Новокубанск» (5:1), а «Урожай», занимающий второе место, на выезде сыграл вничью с «Легионом Динамо» (0:0). Команда из Краснодара отстаёт от лидера таблицы на три очка, но уже не сумеет обойти его до окончания сезона из-за дополнительных показателей.

«Чемпионы! Мечты сбываются! Всех с победой, мы выходим в лучшую лигу в мире. Просто сказка стать чемпионами дома!» — говорится в сообщении «Чайки» на странице клуба в «Твиттере».

Посмотреть статистику игроков Профессиональной футбольной лиги можно на «Чемпионате».

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