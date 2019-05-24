Роналду показал свой новый автомобиль стоимостью € 850 тыс.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой новый автомобиль — McLaren Senna.

Очередным пополнением в своём автопарке 34-летний нападающий похвастался в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Роналду.

Отметим, стоимость McLaren Senna оценивается примерно в € 850 тыс.

В четверг, 23 мая, Роналду посетил паддок Гран-при Монако Формулы-1. В частности, португалец встретился в боксах с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

В текущем сезоне на клубном уровне Роналду принял участие в 43 матах, отметился 28 результативными ударами и 13 голевыми передачами. В «Ювентус» португалец перешёл летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальского форварда обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн.